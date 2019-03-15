Политика

18:48 15.03.2019

МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

1 мин читать
МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

Оттава вводит санкции в ответ на действия России в Керченском проливе и в Крыму, под них попадают 114 физлиц и 15 компаний, говорится в сообщении, распространенном МИД Канады в пятницу.

"В сотрудничестве с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море, Керченском проливе и на незаконную аннексию Крыма", - отмечается в сообщении.

Среди физлиц, на которых распространяются ограничительные меры, фигурируют глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин, глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин, директор Росгвардии Виктор Золотов.

В списке, в частности, фигурируют такие компании, как "Сухой", "МиГ", "Туполев", "Стройгазмонтаж", "Силовые машины".

Теги: #канада #россия #украина #крым #азовское_море #керченский_пролив
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 15.03.2019
Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

18:38 15.03.2019
В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

18:32 15.03.2019
Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

18:15 15.03.2019
Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

17:54 15.03.2019
Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

17:50 15.03.2019
Тимошенко: Наука и образование обеспечат возрождение Украины

Тимошенко: Наука и образование обеспечат возрождение Украины

17:47 15.03.2019
Арьев о заявлении спикера Госдумы РФ по Крыму: Россия не остановится в своем цинизме и враждебности к Украине

Арьев о заявлении спикера Госдумы РФ по Крыму: Россия не остановится в своем цинизме и враждебности к Украине

16:58 15.03.2019
Киев направил ноту протеста Москве из-за визита делегации Госдумы в оккупированный Крым

Киев направил ноту протеста Москве из-за визита делегации Госдумы в оккупированный Крым

16:46 15.03.2019
Украина стремится, чтобы доля ее экспорта в ЕС достигла 50% - Порошенко

Украина стремится, чтобы доля ее экспорта в ЕС достигла 50% - Порошенко

16:37 15.03.2019
РФ подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов, если проиграет апелляцию по "скифскому золоту", допускают в Украине

РФ подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов, если проиграет апелляцию по "скифскому золоту", допускают в Украине

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

Арьев о заявлении спикера Госдумы РФ по Крыму: Россия не остановится в своем цинизме и враждебности к Украине

Около 870 млн грн предусмотрено на ремонт дорог Закарпатья в госбюджете-2019 – Порошенко

Порошенко поручил Зубко и Москалю разработать программу по мусороперерабатывающим предприятиям для Закарпатья

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

Около 870 млн грн предусмотрено на ремонт дорог Закарпатья в госбюджете-2019 – Порошенко

Порошенко поручил Зубко и Москалю разработать программу по мусороперерабатывающим предприятиям для Закарпатья

Садовый выступает за подчиненность полиции по вопросам безопасности местной громаде

В Киевской области в президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский - соцопрос

Антье Граве вступила на должность замглавы СММ ОБСЕ в Украине

На украинско-венгерской границе в этом году откроется еще один пункт пропуска – Порошенко

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

Регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом восстановлено – Порошенко

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА