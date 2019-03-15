Арьев о заявлении спикера Госдумы РФ по Крыму: Россия не остановится в своем цинизме и враждебности к Украине

Председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Владимир Арьев в контексте заявления председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что Украина должна возместить Крыму "потери за 25 лет", считает, что Россия не остановится в своем враждебном отношении к Украине.

"Спикер российской Думы хочет с помощью европейских структур выставить Украине счет за нахождение Крыма в составе Украины. (…) Вы думаете, они остановятся в своем цинизме и враждебности к Украине? Продолжение следует и жесткое", - написал В.Арьев на странице в Фейсбуке в пятницу.

По его словам, от того, кто будет дальше командовать Вооруженными силами Украины и руководить дипломатией, "зависит существование Украины". "До сих пор удавалось не просто выжить, но и нанести Кремлю геополитические поражения", - добавил он.

Председатель делегации в ПАСЕ также сыронизировал: "Можно подать в международный арбитраж иск о взыскании оплаты за транспортные услуги по вывозу украинцев в Сибирь, требовать компенсировать расходы продотрядов красной армии во времена голодомора и заплатить за охрану в сталинских лагерях".

Как сообщалось, председатель Госдумы РФ В.Володин в Симферополе в пятницу заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма "разрушительную политику" и должны возместить полуострову потери.