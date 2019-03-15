Порошенко поручил Зубко и Москалю разработать программу по мусороперерабатывающим предприятиям для Закарпатья

Президент Украины Петр Порошенко поручил вице-премьеру - министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко и главе Закарпатской областной государственной администрации Геннадию Москалю подготовить программу по мусороперерабатывающим предприятиям и "зеленой энергетике" для области.

"Просил бы, чтобы мы запланировали и разработали специальную программу для Закарпатья о приоритетных предложениях по мусороперерабатывающим предприятиям и энергетике. Потому что у нас солнечные электростанции как "зеленую энергетику" все строят. Почему "чистое солнце" – пожалуйста?! А мусором заниматься никто не хочет?! Нет. Будем делать так, чтобы энергетический баланс - это европейский опыт - и на Закарпатье, и по всей Украине был эффективно использован", - сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Закарпатской области в пятницу.

В свою очередь Г.Москаль отметил, что вопрос мусороперерабатывающих предприятий актуален для всей Украины, включая Закарпатье. По его словам, в области лес занимает более 52% территории, в то же время земли для свалок не хватает.