Политика

15:26 15.03.2019

Регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом восстановлено – Порошенко

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Регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом восстановлено – Порошенко

Международный аэропорт "Ужгород" (Закарпатская обл.) после длительного периода в пятницу возобновил прием регулярных рейсов, первым из которых стал авиарейс "Киев-Ужгород", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня мы с вами в Ужгороде встретили возобновленный регулярный рейс Киев-Ужгород. Аэропорт заработал", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Закарпатской области в пятницу в Ужгороде.

Он также сообщил, что поставил задание, чтобы авиарейсы совершались чаще.

"Мы должны тратить час, а не 14 часов на то, чтобы добраться до Киева (из Ужгорода – ИФ)", - подчеркнул глава государства.

Международный аэропорт "Ужгород" - небольшой международный аэропорт, расположенный на окраине областного центра Закарпатской области – г.Ужгород. Аэропорт имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу длиной 2038м и шириной 40м. Его спецификой является то, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии, поскольку украинско-словацкая государственная граница проходит на расстоянии 100 метров от торца взлетно-посадочной полосы.

Как сообщалось, с июня 2016г аэропорт "Ужгород" не принимал регулярные рейсы.

О скором возобновлении работы аэропорта "Ужгород" и запуске регулярного рейса, связывающего авиасообщением Ужгород и Киев, П.Порошенко заявил 23 ноября 2018г на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Андреем Киской в Киеве.

"Мы подняли с господином президентом вопрос как можно скорейшего запуска международного аэропорта "Ужгород", - сказал президент Украины.

Он также сообщил, что будут ускорены процедуры получения международных документов, они в ближайшее время будут оформлены в ЕС. Президент поблагодарил своего словацкого коллегу, который пообещал поспособствовать ускорению получению необходимых документов со стороны Словакии.

В свою очередь А.Киска отметил, что вопрос открытия ужгородского аэропорта получает приоритетное значение, поскольку сообщение Киев-Ужгород имеет больше значение и для Словакии.

1 марта 2019г П.Порошенко заявил, что аэропорт Ужгорода возобновит работу с 15 марта и раз в неделю авиакомпания "Мотор Сич" будет осуществлять рейс сообщением "Киев-Львов-Ужгород". Тогда же президент выразил уверенность в перспективах развития аэропорта и прилегающей инфраструктуры.

Теги: #киев #ужгород #авиасообщение #порошенко #аэропорт
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