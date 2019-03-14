ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уже 699 официальных международных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщает в четверг пресс-служба ЦИК, на очередном заседании Комиссия рассмотрела соответствующие обращения и зарегистрировала 16 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины: 5 – от Японии и 11 – от Республики Польша.

"Таким образом, на 14 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 699 официальных наблюдателей от 10 международных организаций и 7 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении