В МИД Украины напомнили посетившим оккупированный Крым французским политикам об ответственности за нарушение украинского законодательства

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы французских политиков в оккупированную Российской Федерацией Автономной Республики Крым.

"Осуществив несанкционированный визит на преступно аннексированную украинскую территорию, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины. Они также действуют вопреки официальной позиции собственной страны, которая решительно осуждает попытку аннексии Россией украинского полуострова", - сказано в комментарии МИД, распространенном в четверг.

В украинском внешнеполитическом ведомстве расценивают действия указанных французских политиков "как прямое попустительство агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создании угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушениях прав человека на оккупированном Крымском полуострове".

"В очередной раз требуем от всех иностранных граждан четко придерживаться "Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - сказано в комментарии МИД.