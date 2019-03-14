Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку хакеров, использовавшую вирусные программы для дистанционного получения контроля над компьютерами органов власти во время выборов президента страны.

"Правоохранители установили, что местный житель совместно с сообщниками из РФ осуществляли поражение автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов президента Украины. Злоумышленники использовали вирусные программы, позволяющие дистанционно получать контроль над компьютерами госучреждений", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

По информации СБУ, за противоправные действия хакер получал деньги через платежные системы страны-агрессора.

Во время обыска в квартире одного из злоумышленников обнаружена компьютерная техника, которая использовалась для незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей), проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации хакерских атак.