Политика

17:49 14.03.2019

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

1 мин читать
Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку хакеров, использовавшую вирусные программы для дистанционного получения контроля над компьютерами органов власти во время выборов президента страны.

"Правоохранители установили, что местный житель совместно с сообщниками из РФ осуществляли поражение автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов президента Украины. Злоумышленники использовали вирусные программы, позволяющие дистанционно получать контроль над компьютерами госучреждений", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

По информации СБУ, за противоправные действия хакер получал деньги через платежные системы страны-агрессора.

Во время обыска в квартире одного из злоумышленников обнаружена компьютерная техника, которая использовалась для незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей), проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации хакерских атак.

Теги: #кибератаки #сбу #выборы #хакеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 14.03.2019
"У нас уже выработался иммунитет": у Зеленского сообщили о блокировании YouTube-канала шоумена

"У нас уже выработался иммунитет": у Зеленского сообщили о блокировании YouTube-канала шоумена

17:44 14.03.2019
Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

16:50 14.03.2019
Гриценко и поддержавший его кандидатуру на выборах президента Добродомов подписали меморандум о принципах совместных действий

Гриценко и поддержавший его кандидатуру на выборах президента Добродомов подписали меморандум о принципах совместных действий

16:38 14.03.2019
В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

16:29 14.03.2019
В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

15:58 14.03.2019
Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм", считают в партии "Наш край"

Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм", считают в партии "Наш край"

15:41 14.03.2019
Советника на общественных началах руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.

Советника на общественных началах руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.

15:39 14.03.2019
В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

15:32 14.03.2019
В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

15:27 14.03.2019
Задержаны двое сотрудников СБУ, шантажировавших выходца из Средней Азии и его родственницу лишением гражданства Украины и выдворением из страны

Задержаны двое сотрудников СБУ, шантажировавших выходца из Средней Азии и его родственницу лишением гражданства Украины и выдворением из страны

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки

В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

Туск и Порошенко встретятся в Брюсселе 20 марта – сайт Европейского Совета

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

Генпрокуратура в четверг подаст апелляцию, настаивая на безальтернативном аресте Мангера – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко на передовой поздравил бойцов "Азова" и Яроша с Днем добровольца, поблагодарив их за единство

Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки

Рейтинг Трампа упал до 39%

Туск и Порошенко встретятся в Брюсселе 20 марта – сайт Европейского Совета

Закон об обязательном медстраховании не будет принят текущим составом парламента - Сысоенко

Генпрокуратура запросила информацию о возможных экономических преступлениях в Херсонской области – Луценко

Генпрокуратура в четверг подаст апелляцию, настаивая на безальтернативном аресте Мангера – Луценко

Демократ О'Рурк официально объявил об участии в президентских выборах в США в 2020г

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 телеканалов на соблюдение правил вещания в День памяти Героев Небесной Сотни

НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в "оборонке"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА