Мэй не отказывается от возможности третьего голосования в парламенте по Brexit - представитель премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова организовать третье голосование по соглашению по Brexit в парламенте, если решит, что сможет добиться одобрения документа со стороны депутатов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя главы британского правительства Джеймса Слэка.

"Если будет ощущение, что целесообразно вернуть сделку на новое голосование, то мы бы сделали это", - цитирует агентство слова Дж.Слэка.

Он отметил, что в настоящий момент британское правительство не ведет переговоров с ЕС по вопросу Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

В минувший вторник британский парламент с разрывом в 149 голосов повторно отверг соглашение по Brexit, достигнутое Т.Мэй с Брюсселем. Затем, в среду, депутаты Палаты общин проголосовали за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого-либо соглашения с Брюсселем.

В четверг Палата общин проголосует по инициативе, которая предлагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.

В случае если депутаты поддержат инициативу о сроках, Т.Мэй отправится в Брюссель, чтобы официально попросить о переносе Brexit у властей Евросоюза. Чтобы предложение было одобрено, его должны будут поддержать все 27 остающихся членов ЕС.