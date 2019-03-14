НАПК увидело конфликт интересов в обращении нардепа Розенблата о проверке декларации сотрудника НАБУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд административный протокол в отношении народного депутата Борислава Розенблата (внефракционный) из-за установления конфликта интересов ввиду подачи нардепом обращения о проверке декларации одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщает пресс-служба НАПК, в депутатском обращении Б.Розенблата в адрес Нацагентства по предотвращению коррупции поднимался вопрос, представляющий его частный интерес: проведение НАПК полной проверки деклараций одного из сотрудников НАБУ, который является свидетелем стороны обвинения в уголовном производстве, фигурантом которого является этот парламентарий.

Таким образом, как указало НАПК, депутат совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть нарушение требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Б.Розенблат фигурирует в так называемом янтарном деле. 19 июня 2017 года стало известно о задержании его охранника при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря. Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе Максиму Полякову.

В рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря были задержаны шесть человек - трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией.

В феврале 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в "янтарном деле". С 15 февраля стороне защиты открыт доступ к материалам следствия.

В октябре прокуроры САП направили обвинительный акт в "янтарном деле" в суд.