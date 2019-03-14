Политика

11:52 14.03.2019

Гройсман: Наша задача в 2019 году - удержать стабильность и обеспечить инвестиции в экономику

1 мин читать
Гройсман: Наша задача в 2019 году - удержать стабильность и обеспечить инвестиции в экономику

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает недостаточным нынешний рост экономики на уровне 3%.

"Наша цель - расти на 5% и выше, а для этого нужны инвестиции", - сказал В.Гройсман, выступая на заседании Совета регионального развития в Харькове в четверг.

Он отметил, что возможность привлечения инвестиций во многом зависит от действий местных властей, но бюрократия сдерживает привлечение инвестиций.

Премьер-министр подчеркнул, что считает главной задачей на этот год сохранение стабильности и привлечение инвестиций.

"Наша задача - удержать стабильность, обеспечить инвестиции в экономику и рост", - сказал В.Гройсман.

Теги: #гройсман #инвестиции #план #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 13.03.2019
Гройсман поручил Минфину выделить Киеву по 200 млн грн на строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь

Гройсман поручил Минфину выделить Киеву по 200 млн грн на строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь

12:25 13.03.2019
Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

Гройсман поручил КГГА и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички

12:54 11.03.2019
Окружной админсуд отрыл производство в деле относительно несоответствия Авакова требованиям к членам правительства

Окружной админсуд отрыл производство в деле относительно несоответствия Авакова требованиям к членам правительства

09:59 11.03.2019
Кабмин будет добиваться роста ВВП Украины в 2019г более 3% - Гройсман

Кабмин будет добиваться роста ВВП Украины в 2019г более 3% - Гройсман

17:13 09.03.2019
Кабмин будет добиваться роста ВВП Украины в 2019 году более 3% - Гройсман

Кабмин будет добиваться роста ВВП Украины в 2019 году более 3% - Гройсман

16:30 06.03.2019
Замгоссекретаря США Хейл выступает за принятие новой нормы УК Украины о незаконном обогащении

Замгоссекретаря США Хейл выступает за принятие новой нормы УК Украины о незаконном обогащении

13:59 06.03.2019
Кабмин утвердил план борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Кабмин утвердил план борьбы с устойчивостью к антибиотикам

13:10 06.03.2019
Кабмин объявит конкурс на главу правления "Нафтогаз Украины" – Гройсман

Кабмин объявит конкурс на главу правления "Нафтогаз Украины" – Гройсман

22:02 05.03.2019
Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в феврале вырос больше ожиданий - до 59,7 пункта

Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в феврале вырос больше ожиданий - до 59,7 пункта

16:35 05.03.2019
Гройсман посетит Словакию в апреле

Гройсман посетит Словакию в апреле

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рейтинг Зеленского подрос, Тимошенко на том же уровне, у Порошенко несколько снизился – центр "София"

Порошенко в четверг отправится в зону проведения ООС для встречи с добровольцами

Правоохранительный комитет Рады передумал рассматривать в среду законопроекты "о незаконном обогащении"

Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Туск допустил возможность переноса сроков Brexit

Рейтинг Зеленского подрос, Тимошенко на том же уровне, у Порошенко несколько снизился – центр "София"

Могерини заявила о необходимости сконцентрироваться на политическом урегулировании в Сирии

Порошенко в четверг отправится в зону проведения ООС для встречи с добровольцами

Глава МИД ФРГ назвал "сигналом разума" отказ британского парламента поддержать вариант Brexit без соглашения

Власти Венесуэлы объявили о полном восстановлении электроснабжения

Британские депутаты проголосовали против Brexit без соглашения с Брюсселем

Мэй попросит парламент до 20 марта одобрить соглашение по Brexit

В Boeing поддерживают решение США запретить полеты самолетов 737 MAX, но по-прежнему уверены в их безопасности

Британские депутаты проголосуют за перенос сроков Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА