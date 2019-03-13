Финансовое обеспечение военнослужащего на передовой составит более 22 тыс грн - Порошенко

Находящиеся на передовой военнослужащие Вооруженных сил Украины с 1 апреля 2019 года будет получать не менее 22 тыс 400 грн в месяц, обещает президент Украины Петр Порошенко.

"И с первого апреля доплата воину на первой линии составит 12 тысяч гривень, а всего воин на первой линии будет получать не меньше 22 тыс 400 гривень. Это – также наш приоритет", - сказал П.Порошенко на торжествах по случаю 350-летия основания гетманской резиденции в г.Батурин Бахмачского района Черниговской области в среду.