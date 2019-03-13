Политика

14:20 13.03.2019

Война на Донбассе и социально-экономические темы остаются самыми актуальными проблемами для украинцев – опрос

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Война на Донбассе и социально-экономические темы остаются самыми актуальными проблемами для украинцев – опрос

Наиболее актуальными проблемами в Украине для большинства ее граждан остаются война на Донбассе и социально-экономические проблемы, при этом наименее значимыми проблемами украинцы считают недоступность качественного образования, а также отсутствие свободы слова и демократии, свидетельствуют результаты общенационального исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Согласно обнародованным в среду результатам социсследования, война на встоке страны является наиболее важной проблемой для 61,4% респондентов в целом по Украине. При этом более всего эта проблема волнует киевлян (72,3%), а менее всего – жителей Юга (47,1%) и Востока страны (54,9%).

Высокие коммунальные тарифы в целом по Украине наиболее волнуют 55,5% опрошенных, при чем более всего эта проблема волнует жителей центрально-восточного региона страны (67,5%), а менее всего – жителей Западного региона (41,8%).

Низкий уровень зарплат или пенсий называют наиболее важной для себя проблемой в стране 55,2% украинцев. Более всего этот вопрос волнует жителей Востока (67,7%), а менее всего – киевлян (42,6%).

Рост цен на основные товары и инфляция являются ключевой проблемой для 30,9% опрошенных в целом по стране. При этом больше всего эту проблему отметили респонденты центрально-западного региона Украины (35,6%), а менее всего ее указали проживающие в центрально-восточном регионе (22%).

Значительная часть населения Украины отнесла к самым актуальным проблемам безработицу (22,5%), коррупцию в центральных органах власти (21,8%). Вместе с тем коррупция в судах, полиции, прокуратуре волнует вдвое меньшее количество респондентов – 10,2%.

Социальное расслоение, пропасть между бедными и богатыми; невозможность получить качественное медицинское обслуживание; недостаточный уровень социальной защиты; рост преступности, недостаточная безопасность на улицах; неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса (большие налоги и т.п.) назвали ключевыми проблемами от 10% до 2,9% опрошенных в целом по Украине.

Наименее значимыми проблемами украинцы считают недоступность качественного образования (1,8%) и отсутствие свободы слова и демократии (0,9%).

Согласно используемой в исследовании классификации, к Южному региону (Юг) социологи отнесли Херсонскую, Николаевскую, Одесскую и Запорожскую области; к Восточному (Восток) - Харьковскую, Донецкую, Луганскую; к центрально-восточному региону были отнесены Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черниговская области; к центрально-западному - Киевская, Черкасская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая обл; к Западному региону (Запад) - Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Закарпатская и Черновицкая.

Общенациональное исследование проводилось с 5 по 10 марта 2019 года среди населения Украины старше 18 лет методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Было опрошено 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность исследования 2,1%.

Теги: #социс #соцопрос
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