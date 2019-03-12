Политика

14:22 12.03.2019

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

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Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Президент Украины Петр Порошенко назначил первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, занимающего до этого должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

С.Кривонос также возглавит межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Встреча П.Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова с С.Кривоносом транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

Как сообщалось, П.Порошенко во вторник анонсировал кадровое назначение в Совет национальной безопасности и обороны Украины, подчеркнул, что получивший новое назначение человек, одновременно будет возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству.

"Появится человек, который будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований и вопросами нашего сотрудничества с НАТО", - сказал П.Порошенко, выступая на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости".

С.Кривонос родился 26 июля 1970 года в Кременчуге Полтавской области.

С.Кривонос возглавлял группу спецназа, был командиром 8-го Хмельницкого полка спецназначения. Принимал участие во многих международных учениях. Командовал обороной Краматорского аэродрома в 2014 году.

С ноября 2014 года С. Кривонос - начальник Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 5 января 2016 - первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

С.Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но 6 марта снял свою кандидатуру, поддержав кандидатуру Петра Порошенко.

Теги: #снбо #порошенко #кривонос
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