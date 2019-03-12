Москва через 6 месяцев отправила Киеву ноту в ответ на заявление не продолжать Большой договор – глава МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины спустя полгода после заявления Киева о намерении не продолжать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией получило ноту от МИД РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которое мы направили еще 21 сентября 2018 года. Как видите, с ответом они не медлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страницах", - написал П.Климкин на странице в Фейсбуке.