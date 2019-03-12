Политика

12:06 12.03.2019

Порошенко инициирует отстранение о должности главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя в связи с расследованием НАБУ

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Порошенко инициирует отстранение о должности главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя в связи с расследованием НАБУ

Президент Украины Петр Порошенко просит Кабинет министров направить ему представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Головко.

"Попрошу господина премьер-министра предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Писоцкого. К ним возникли серьезные претензии со стороны Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства. Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", - сказал он, выступая на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" во вторник в Киеве.

Теги: #набу #головко #порошенко
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