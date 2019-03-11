Порошенко надеется, что ВСК надлежащим образом оценит факты хищений в "Укроборонпроме"

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады расследует факты хищений в госконцерне "Укроборонпром".

"Я очень надеюсь, что временная следственная комиссия Верховной Рады надлежащим образом оценит факты разворовывания обороноспособности и назовет фамилии причастных к этому. И никакой занавес вранья не сможет это скрыть", - сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Житомирской области в понедельник.

Президент отметил, что накануне выборов против армии и общества осуществляются информационные атаки.

"Накануне выборов на армию и общество направлен плотный обстрел со всех оружий информационной войны. Снаряды для этого обстрела охотно подают те кандидаты в президенты, которые уничтожали украинскую армию, распродавали, которые ее раздевали, которые уничтожали обороноспособность во время нахождения на высоких должностях", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что ни один человек, который причастен к разворовыванию армии, не будет иметь индульгенции, не спрячется за сроком давности.

"И моя задача как верховного главнокомандующего: пока армия держит фронт, нам с вами – защитить армию с тыла, прикрыть от политиканов, которые порочат результаты работы всего оборонно-промышленного комплекса. А еще не менее важно – защитить армию от дельцов и их партнеров на государственных должностях, которые разворовывают средства военного бюджета", - сказал глава государства.