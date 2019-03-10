Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Верховный суд Украины оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, который отказался признать незаконной предвыборной агитацией размещение на сайте президента Украины фото- и видеоматериалов о рабочих поездках Петра Порошенко по иску кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК и его адвокат Руслан Чернолуцкий, соответствующее решение суд принял в воскресенье по итогам рассмотрения апелляции.

6 марта суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска А.Гриценко, в котором лидер "Гражданской позиции" просил признать предвыборной агитацией размещение на сайте президента Украины видеозаписи под названием "Глава государства: Есть факты – в тюрьму. Нет фактов, тогда прекратите раскачивать ситуацию" с рабочей поездки П.Порошенко 1 марта в Донецкую область и фоторепортажа об этой же поездке в количестве 56 фотографий.

А.Гриценко просил суд обязать П.Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда и воздержаться от использования для этих целей бюджетных средств.

В мотивировочной части своего решения Верховный суд указал на то, что доводы апеллянта о том, что видео- и фотоматериалы о рабочих поездках действующего главы государства и кандидата в президенты П.Порошенко являются предвыборной агитацией, не подтверждаются надлежащими, достаточными и допустимыми доказательствами.

Также суд обратил внимание, что в иске А.Гриценко и его апелляционной жалобе он не утверждает, что в действиях тех, кто размещал соответствующие материалы на сайте президента Украины, была цель побуждать избирателей голосовать или не голосовать за кандидата П.Порошенко.

Представитель А.Гриценко в ЦИК и его адвокат Р.Чернолуцкий считает данное решение неправосудным. "К сожалению, принимая такие решения Верховным судом в пользу действующего президента, который является и кандидатом в президенты, судебная система еще раз доказывает, что она реформирована исключительно в пользу вертикали действующей власти", - отметил он.

Р.Чернолуцкий указал, что аналогичное решение принято и по иску А.Гриценко к П.Порошенко о признании предвыборной агитацией фоторепортаж (74 фотографии) на сайте президента о его рабочей поездке 2 марта в Одесскую область.