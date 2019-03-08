Политика

21:17 08.03.2019

Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

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Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

 Давида Сакварелидзе в качестве кандидата на должность Генерального прокурора Украины представил кандидат на должность президента Украины Анатолий Гриценко.

Об этом А. Гриценко написал на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

"Только в прямом эфире объявил свою кандидатуру на должность Генерального прокурора. Приветствую в команде честного и бескомпромиссного - Давида Сакварелидзе" – говорится в сообщении, на официальной странице А.Гриценко в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам кандидата в президенты Украины "это человек, который показал нулевую толерантность к коррупции, Который, в отличие от нынешнего прокурора, имеет юридический диплом, который знает, что такое закон" – отметил А. Гриценко.

Теги: #президент #должность #украина #кандидат
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