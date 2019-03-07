Политика

19:41 07.03.2019

Порошенко: Аудит "Укроборонпрома" завершится до конца этого года

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Порошенко: Аудит "Укроборонпрома" завершится до конца этого года

Аудит государственного концерна "Укроборонпром" будет проведен до конца текущего года, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Тендерные процедуры пройдут в течение двух месяцев, а сколько будет идти аудит? Я могу точно заявить, что он завершится в этом году", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в четверг вечером.

Глава Украинского государства отметил, что приложит максимум усилий, чтобы он начался как можно быстрее

По словам президента, в настоящее время правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны начать процедуру подбора аудитора. "Это должна быть респектабельная международная компания с определенным уровнем доверия", - отметил он.

П.Порошенко также сказал, что хотел бы, чтобы аудитором "Укроборонпрома" стала кампания или "большой четверки, или большой пятерки", которая имеет безупречную репутацию.

Как сообщалось, в понедельник 25 февраля телепроект 24-го канала "Наши гроши" производства Bigus Info со ссылкой на предоставленные журналистам неназванным анонимным источником данные электронной переписки, обнародовал информацию о коррупционной схеме по закупке бронетанковыми заводами госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения в 2015-2017 годах контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Согласно данным проекта, общий объем закупленных госконцерном в названный период у фиктивных фирм контрабандных комплектующих для бронетехники, оценивается в порядка 250 млн грн.

В "Укроборонпроме" заявили, авторы телепроекта манипулятивно использовали закрытую информацию возбужденных правоохранителями в 2015-16 годах уголовных производств и увязали скандал вокруг госконцерна с новой информационной диверсией против Украины.

6 марта П.Порошенко заявил, что Украина инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов. После этого СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности госконцерна "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов. Также Совет рекомендовал Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований (ГБР) "осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность".

Теги: #президент #аудит #укроборонпром
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