Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от "Батькивщины" Дубиль

Генпрокурор Украины Юрий Луценко называет народного депутата Валерия Дубиля (фракция "Батькивщина") заказчиком шантажа и подкупа за отказ баллотироваться на выборах президента Украины кандидата в президенты, нардепа Юрия Тимошенко.

"Двое злоумышленников задержаны. Их разговор о том, что они просто друзья и хотели одолжить кандидату в президенты деньги, - отбрасываются, потому что у нас есть заявление самого кандидата в президенты и его помощника о шантаже и финансовом предложении, а дальше мы возвращаемся к СМС, в которой написано (имя контакта – ИФ) "Валера БЮТ". Этот номер принадлежит народному депутату Украины Дубилю. И мы не имеем к нему право доступа. Просто знаем, что этот номер есть во многих адресных книгах, и в моей, в частности", - заявил Ю.Луценко на брифинге в четверг в Киеве, демонстрируя переписку двух задержанных накануне при попытке дать взятку Ю.Тимошенко.

"Это - номер народного депутата Дубиля, который очевидно является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты", - подчеркнул Ю.Луценко.