Политика

13:49 07.03.2019

Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи УК о незаконном обогащении, но именно мы должны решить этот вопрос для борьбы с коррупцией – Климкин

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Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи УК о незаконном обогащении, но именно мы должны решить этот вопрос для борьбы с коррупцией – Климкин

Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи УК о незаконном обогащении, но именно мы должны решить этот вопрос для борьбы с коррупцией – Климкин

Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Признание Конституционным судом Украины статьи 368-2 УК "незаконное обогащение" неконституционной не создаёт рисков для дальнейшего действия безвизового режима для украинцев с Европейским Союзом, заявляет глава украинского МИД Павел Климкин в четверг в Киеве .

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" по поводу того, есть ли какие-то негативные посылы от представителей ЕС в части возможной отмены "безвиза" для Украины в связи с упомянутым решением КС, П.Климкин сказал: "Нет, их нет. Я считаю, что это (наличие статьи УК о незаконном обогащении – ИФ) принципиальный вопрос для нас. Это на самом деле санкция для нас в контексте борьбы с коррупцией".

"То есть, никто не будет наказывать Украину. Это именно мы должны, а не наши друзья должны применять какие-либо наказания к нам, чтобы мы шли путем борьбы с коррупцией", - подчеркнул П.Климкин.

Как сообщалось, КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст. 368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

28 февраля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины Петра Порошенко о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110).

Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

В "Центре противодействия коррупции" уже заявили, что данный законопроект П.Порошенко содержит формулировку, которая делает невозможным привлечение чиновников к ответственности за приобретение имущества за необоснованные доходы.

"Для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные состояние следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением. Проще говоря, прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении", - поясняют в антикоррупционной общественной организации.

Теги: #уголовный_кодекс #коррупция #климкин
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