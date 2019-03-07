Заявление посла США относительно главы САП - это свидетельство партнерского беспокойства ходом реформ в Украине - Климкин

Заявление посла США в Украине Мари Йованович относительно необходимости замены главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого является свидетельством партнёрского беспокойства ходом реформ в Украине, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина", не является ли заявление посла США относительно Н.Холодницкого вмешательством во внутренние дела Украины, министр отметил: "США – это наш друг и партнёр, он беспокоится о ходе реформ, о том, что мы должны продвигаться дальше в борьбе с коррупцией".

При этом глава МИД добавил, что более конкретно комментировать это не будет.

Ранее в этот день заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл подчеркнул, что антикоррупционные органы Украины должны возглавляться людьми, которые преданы принципам открытости, подотчетности и современного эффективного управления.

Как сообщалось, посол М.Йованович заявила о целесообразности смены руководителя САП Назара Холодницкого. "Ради целостности антикоррупционных институций должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - процитировал выступление посла сайт посольства США в Украине.

Сам руководитель САП Назар Холодницкий отказался комментировать слова М.Йованович, которая накануне призвала к его увольнению, при этом назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства. "Знаете, то, что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо. Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока от комментариев", - заявил Н.Холодницкий в комментарии изданию LB.ua.