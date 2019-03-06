Политика

17:11 06.03.2019

Порошенко предлагает ввести с состав набсовета "Укроборонпрома" специалистов из стран-членов НАТО

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Порошенко предлагает ввести с состав набсовета "Укроборонпрома" специалистов из стран-членов НАТО

Президент Петр Порошенко поручил обеспечить в срочном порядке расширение состава Набсовета госконцерна "Укроборонпром" и пополнить его состав международными специалистами из стран-членов НАТО.

"Я предлагаю немедленно решить вопрос о раcширении состава наблюдательного совета госконцерна за счет международных специалистов стран-партнеров НАТО", - сказал он, открывая заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" в Киеве в среду.

"Нам, учитывая дальнейшую интеграцию в НАТО, нечего скрывать от наших международных партнеров", - сказал он.

Как отметил глава государства, данное решение позволит ускорить достижение предприятиями "Укроборонпррма" стандартов, необходимых для вступления Украины в Североатлантический альянс.

Эта мера полностью согласуется с нормами закона "О национальной безопасности Украины", уточнил он.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят около 100 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Согласно уставу госконцерна, его высшим органом управления является набсовет в составе пяти членов с полномочиями сроком на пять лет, трое из которых назначаются президентом, двое – уполномоченным органом управления (Министерство экономического развития и торговли - ИФ).

На сегодня в состав НС "Укроборонпрома" входят: введенный в состав набсовета указом президента в январе 2018 года ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", глава НС Михаил Згуровский, экс-Главнокомандующий ВВС ВСУ Ярослав Скалько, глава Госслужбы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, а также введенный в НС правительством в январе 2018 года зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009) Энтони Тетер (Anthony Tether).

Теги: #укроборонпром #набсовет #порошенко #гладковский
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