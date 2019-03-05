Политика

17:04 05.03.2019

Постпред Украины при СЕ: Война на Донбассе продолжится при любом президенте, пока Россия не признает Украину как независимое государство

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Постпред Украины при СЕ: Война на Донбассе продолжится при любом президенте, пока Россия не признает Украину как независимое государство

Война на Донбассе будет продолжаться при любом президенте и правительстве, пока российская власть не признает Украину как независимое европейское государство, считает постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Пока российские элиты не признают, что мы независимое европейское государство, война будет продолжаться, при любом президенте, правительстве, а все, кто будет обещать договориться с россиянами, - я уже сейчас могу предугадать, что им это не удастся. Независимо от фамилий, потому что там абсолютно другая цель. У России нет цели с нами договариваться. Эта война будет продолжаться", - сказал он на информационном марафоне "Диалоги во времени" во вторник в Киеве.

Теги: #кулеба #оос #россия #украина
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