ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины по его заявлению

Центральная избирательная комиссия отменила свое решение о регистрации мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины по его заявлению.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник.

А.Садовый 4 марта подал заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.