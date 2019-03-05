Политика

14:58 05.03.2019

Украина инициирует спецгруппу по оценке ущерба от агрессии РФ в Крыму и на Донбассе и компенсации в рамках INTOSAI – Пацкан

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Украина инициирует спецгруппу по оценке ущерба от агрессии РФ в Крыму и на Донбассе и компенсации в рамках INTOSAI – Пацкан

Украина инициирует создание специальной группы по оценке нанесенного ущерба и потерь от российской агрессии в Крыму и на Донбассе и определения надлежащей компенсации в рамках деятельности Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI), сообщил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

"Сегодня, к сожалению, отсутствуют какие-либо методологии подсчета убытков и потерь вследствие конфликтов. Мы считаем, что пришло время странам-членам Международной организации высших органов аудита INTOSAI учесть нынешнюю ситуацию и соответственно реагировать на те вызовы, которые возникают ", - сказал он на встрече с послами иностранных государств, аккредитованных в Украине, во вторник в Киеве.

По словам В.Пацкана, необходимо на 100% подсчитать ущерб, нанесенный Россией, и одновременно необходимо разработать единую методологию и стандарты подсчета убытков для каждой страны в любой части мира.

"Тогда легче будет выигрывать те иски, которые Украина апеллирует или другие страны в международные суды. Сколько было уничтожено домов, сколько было вывезено заводов, сколько других предприятий, которые не работают, какое влияние на экологию... На эти и многие другие вопросы мы хотим дать ответ. К сожалению, на эти вопросы у нас нет ответа ", - отметил В.Пацкан.

По его словам, жертвами конфликтов становятся не только экономики стран, но и простые граждане, которые теряют родных и близких, а также избавляются средств к существованию.

В.Пацкан сообщил, что очередной конгресс INTOSAI пройдет в Москве, что было запланировано несколько лет назад. По его словам, за день до начала конгресса, заседает специальный совет стран INTOSAI, который принимает определенные решения. "Мы хотим, чтобы кто-то из этого совета поднял наш вопрос", - сказал он.

Председатель Счетной палаты выразил надежду, что идея Украины будет поддержана, несмотря на возможные усилия России заблокировать ее.

Теги: #крым #россия #украина #ущерб #пацкан
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