Политика

13:16 05.03.2019

Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, заявил Климкин

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Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, заявил Климкин

Решение по ответственности за незаконное обогащение должно быть найдено как можно быстрее, поскольку это может представлять проблему для европейского пути Украины, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Решение должно быть найдено как можно быстрее. Потому что проблема на самом деле не для безвиза (безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом – ИФ), проблема для нашего европейского пути и того, как мы идём в ЕС", - сказал министр журналистам во вторник в Киеве.

Вместе с тем П.Климкин подчеркнул, что в ЕС не намерены вводить санкции в отношении украинцев.

"Реакция должна быть быстрой, это вполне понятно. Конечно же, мы должны решить, как это будет отображено в законодательстве, а также то, чтобы существующие дела не были прекращены и имели продолжение", - подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщалось, КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст. 368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

28 февраля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины Петра Порошенко о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110).

Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

В "Центре противодействия коррупции" уже заявили, что данный законопроект П.Порошенко содержит формулировку, которая делает невозможным привлечение чиновников к ответственности за приобретение имущества за необоснованные доходы.

"Для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные состояние следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением. Проще говоря, прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении", - поясняют в антикоррупционной общественной организации.

Теги: #коррупция #климкин
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