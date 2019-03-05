Политика

12:41 05.03.2019

Кабмин намерен установить граничный тариф для централизованного отопления - Рева

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Кабмин намерен установить граничный тариф для централизованного отопления - Рева

Кабинет министров Украины намерен установить граничный тариф для централизованного отопления, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период тоже заканчивается", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов в Киеве во вторник.

Кроме того, А.Рева заявил, что считает незаконным выставление облгазами счетов за 30 месяцев после решения суда, которым было отменено решение о понижении Кабмином нормы потребления газа.

Теги: #тарифы #рева #отопление #кабмин
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