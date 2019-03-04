Политика

17:26 04.03.2019

Порошенко пожертвовал на благотворительность более 1,2 млрд грн за 5 лет – спикер избирательного штаба

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Порошенко пожертвовал на благотворительность более 1,2 млрд грн за 5 лет – спикер избирательного штаба

 За пять лет президент Украины Петр Порошенко пожертвовал на благотворительные нужды свыше 1,2 млрд грн, напоминают в его избирательном штабе.

"В течении пяти лет Порошенко и структуры, бенефициаром которых он является пожертвовал на благотворительность приблизительно 1 млрд 200 млн грн, из них 550млн грн - на нужды армии", - сказал спикер избирательного штаба кандидата в президенты П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что на пожертвованные П.Порошенко средства была восстановлена система противовоздушной обороны Киева, переданы на вооружение Десантно-штурмовых войск снайперские винтовки. "В 2017 году куплено почти сто снайперских винтовок для бойцов Сил специальных операций", - отметил О.Медведев.

Теги: #благотворительность #порошенко
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