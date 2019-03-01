Политика

16:22 01.03.2019

Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

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Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

Кандидат на пост президента Украины Дмитрий Гнап заявляет о готовности снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах в пользу кандидата Анатолия Гриценко, но подчеркивает, что для этого необходимо решение партии "Сила людей", которая его выдвинула.

"Как вы помните, ранее я тоже обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю это свое обещание и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко. Единственное – в этом вопросе окончательное решение должен принять съезд нашей партии "Сила людей", - сказал он в видеообращении, опубликованном в пятницу на его странице в Facebook.

Теги: #гнап #выборы #гриценко
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Интерфакс-Украина
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