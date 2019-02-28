Политика

15:30 28.02.2019

Заявившие о выходе из БПП нардепы потеряют мандаты при одобрении партии, а до того будут считаться внефракционными – Залищук

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Заявившие о выходе из БПП нардепы потеряют мандаты при одобрении партии, а до того будут считаться внефракционными – Залищук

 Народные депутаты Светлана Залищук, Мустафа Найем и Сергей Лещенко утратят свои мандаты согласно нормам Конституции Украины после того, как партия "Блок Петра Порошенко "Справедливость" одобрит их заявления о выходе из соответствующей парламентской фракции, а до того, они будут считаться внефракционными депутатами.

Об этом написала С.Залищук на своей странице в соцсети Facebook, отвечая на вопрос, потеряет ли она вместе с М.Найемом и С.Лещенко свои депутатские мандаты после подачи заявлений.

"Мы втроем подали заявление на спикера Верховной Рады, как того требует регламент… Дальше Андрей Парубий должен огласить заявление с трибуны. И в соответствии с Конституцией наши полномочия "прекращаются досрочно по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии со дня принятия такого решения", - сообщила парламентарий.

"То есть теперь БПП должен созывать съезд и принять соответствующее решение. До такого решения мы считаемся внефракционными", - добавила она.

При этом С.Залищук отметила, что аналогичную процедуру прошли экс-нардепы Егор Фирсов и Николай Томенко.

Ранее С.Залищук, М.Найем и С.Лещенко написали заявления о выходе из парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко", опубликовав скан-копии своих соответствующих заявлений на имя руководителя фракции Артура Герасимова.

Теги: #залищук #бпп #фракция #рада
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