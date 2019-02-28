ЕС не будет наказывать украинцев за решение КС по статье УК о незаконном обогащении, уверены в МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что Европейский союз не будет наказывать Украину за признание Конституционным судом неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

"Стоит успокоиться, ЕС не будет наказывать украинцев за упомянутое решение Конституционного суда. Именно для украинских граждан в первую очередь важно, чтобы мы беспрепятственно двигались в направлении европейских и евроатлантических институтов", - сказала она на брифинге в четверг в Киеве.

К.Зеленко отметила, что такое решение Конституционного суда означает необходимость поиска путей выхода.

При этом она напомнила, что президент Украины Петр Порошенко внес новый законопроект, касающийся данной тематики.

"Мы со своей стороны, как МИД, будем делать все, чтобы было найдено оптимальное решение для того, чтобы не пострадали наши украинские граждане. Мы все прекрасно понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс - мы не можем его упустить", - добавила спикер.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что борьба с коррупцией критически необходима самим украинцам, однако, "в то же время, это действительно часть наших обязательств перед друзьями и партнерами, в том числе по безвизу".

"И я считаю, что обязательства существуют, чтобы их выполнять. В отношениях между партнерами должны непременно существовать две вещи: доверие и последовательность. Поэтому нам срочно нужно найти железобетонное правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы. И не только на перспективу, но и не позволит свести на нет всю проведенную за эти годы антикоррупционную работу", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

В противном случае, по его словам, результатом будет "серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами".

"И на кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. Не имеем права подвести тех, кто в нас верит, а главное - самих себя", - добавил П.Климкин.