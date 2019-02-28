Рада отказалась ввести институт медиации в Украине

Верховная Рада на утреннем заседании в четверг отклонила законопроект №3665 о медиации - внесудебном урегулировании конфликтов путем переговоров сторон конфликта при помощи посредников (медиаторов).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект во втором чтении и в целом поддержал 201 народный депутат, тогда как для его принятия необходимо было 226 голосов. Парламентарии также не поддержали предложение спикера Верховной Рады Андрея Парубия вернуться к голосованию или направить документ на повторное второе чтение.

Проект закона предусматривает введение на законодательном уровне института медиации в Украине и определение правовых основ предоставления услуг медиации на профессиональных началах. Документ содержит порядок проведения и прекращения медиации, порядок проведения и прекращения медиации, требования к медиатору, в частности к его подготовке.

Согласно законопроекту, объединения медиаторов ведут реестры медиаторов – членов этих объединений, и размещают их на своих веб-сайтах. Объединения медиаторов обязаны отправлять Верховному Суду сведения своих реестров Верховному суду для обнародования их на сайте Суда.

Согласно законопроекту, медиация – это внесудебная процедура урегулирования конфликта (спора) путем переговоров сторон конфликта при помощи одного или нескольких медиаторов. Медиация может применяться в любых конфликтах (спорах), в том числе гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных, а также в производствах относительно уголовных проступков, преступлений небольшой или средней тяжести, предусмотренных ст.477 Уголовного кодекса.

Как отмечается в выводе главного юридического управления Рады, в новых редакциях Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Кодексе административного судопроизводства Украины уделено значительное внимание институту примирения и предусмотрено право сторон заключать мировое соглашение на любой стадии судебного процесса. Кроме того, процессуальные кодексы с целью мирного урегулирования спора между сторонами до начала рассмотрения дела по сути предусматривают также процедуру урегулирования спора при участии судьи.