Политика

16:58 27.02.2019

Порошенко заявил, что внесет в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение, как только КС обнародует решение

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Порошенко заявил, что внесет в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение, как только КС обнародует решение

Президент Украины Петр Порошенко намерен внести в парламент законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании статьи Уголовного кодекса "незаконное обогащение" неконституционной.

"Я хочу всех успокоить и сказать, что как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, я немедленно дам поручение срочно, с учетом заключения Конституционного суда, подготовить и внести в Верховную Раду (я определю его как неотложный) законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение", - сказал он на заседании Совета регионального развития в Запорожской области в среду.

П.Порошенко заверил, что новая редакция статьи будет "выписана так, что и комар носа не подточит".

Он также отметил, что это решение КС "лишь ожидается, его еще никто не видел", нет даже подтверждения, но есть негативная реакция в социальных сетях.

Как сообщалось, 26 февраля источник в Конституционном суде Украины сообщил, что КС признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

В КС подчеркнули, что законодательное определение "незаконного обогащения" как преступления делает возможным переложение этой обязанности со стороны обвинения на сторону защиты. "Суть презумпции невиновности в том, что определяющим является предположение о невиновности лица. Поэтому на лицо не может быть возложена обязанность доказывать свою невиновность и наличие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность", - сообщили в КС.

Изменения в ст.368-2 Уголовного кодекса Украины касательно незаконного обогащения появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

В январе 2018 года группа из народных депутатов предприняла попытку декриминализовать статью о незаконном обогащении, зарегистрировав соответствующий законопроект (№7499). Однако инициатива вызвала резонанс, вследствие которого нардепы отозвали проект закона.

Теги: #обогащение #порошенко #закон #ксу
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