У Генпрокуратуры нет производств по какому-либо кандидату в президенты – Луценко

У Генеральной прокуратуры Украины нет никаких юридических претензий ни к одному из кандидатов в президенты, заверяет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"У Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного уголовного производства в отношении кого-либо из кандидатов в президенты Украины", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Киеве в среду.

По его словам, есть несколько кандидатов, которые "очень хотели бы, чтобы в отношении них были открыты дела для имиджа преследуемых властью".

"Нет. Ни к одному из кандидатов в президенты Генпрокуратура Украина не имеет никаких юридических претензий", - подытожил генпрокурор.