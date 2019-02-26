Гройсман предлагает разработать комплексные правила развития ІТ-сектора на 5-10 лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает экспертной среде и представителям ІТ-сферы вместе выработать комплексные правила развития ІТ-сектора на ближайшие 5-10 лет.

"Правительство Украины предлагает экспертной среде и представителям сферы ІТ вместе выработать комплексные правила развития ІТ-сектора на ближайшие 5-10 лет, а также сформировать возможности для качественного образования и подготовки кадров для ІТ", - сказал В.Гройсман на встрече с представителями IT-сферы в Киеве во вторник.

Он отметил, что по экспертной оценке, объем экспорта телекоммуникационных и ІТ-услуг из Украины в прошлом году превысил $2 млрд, а количество занятых в этой сфере превышает 160 тыс. человек. В ближайшие годы доля ІТ может вырасти до 6-8% ВВП с нынешних 4%.

"И здесь перед нами стоят два фундаментальных вопроса, ответ на которые надо дать вместе. Первое – создание устойчивых правил развития ІТ-сектора. Надо определить на 5 или 10 лет нормальные регуляции и налоговую базу, чтобы инвестиции в ІТ-сектор были защищены. И второй вопрос – образование и подготовка кадров, введение их в реальный сектор экономики Украины. Вот две глобальные задачи. Они дадут возможность быстрого роста в секторе и в экономике в целом", - добавил В.Гройсман.