Трамп прибыл в Ханой на саммит с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в Ханой, где у него запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кадры с "бортом номер один", на котором совершает перелеты американский президент, показало американское телевидение.

Самолет, по данным СМИ, приземлился в международном аэропорте Нойбай в Ханое. Ожидается, что после прилета президент сразу отправится в гостиницу JW Marriott, которую он выбрал для проживания в Ханое, отмечает агентство "Ренхап".

В аэропорту Д.Трамп принял цветы от встречавшей его делегации, а затем сел в президентский Cadillac.

По данным СМИ, ранее самолет Д.Трампа приземлялся на американской военной базе Эль-Удейд в Катаре для дозаправки. Также дозаправка производилась на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Великобритании Милденхолл.

Ранее во Вьетнам на бронепоезде прибыл Ким Чен Ын.

Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама.