Политика

15:03 26.02.2019

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

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В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

Появление данных журналистского расследования о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, в котором фигурируют первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и его сын Игорь, является предвыборной технологией в преддверии президентских выборов, подчеркивает спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

"В данном случае это стопроцентная предвыборная технология, потому что до выборов остаётся месяц. Безусловно, такие вещи призваны не столько установить какие-то факты и узнать истину, как повлиять на расстановку избирательных сил", - сказал О.Медведев на брифинге во вторник в Киеве, комментируя соответствующие данные журналистского расследования Bihus.Info (программа "Наши гроши").

Он не сказал, кто может за этим стоять.

"У меня, конечно, есть версии и даже некоторые информативные данные, которые позволяют делать выводы для себя, однако в отличии от наших оппонентов я не хочу делать голословных обвинений", - отметил О.Медведев.

Спикер избирательного штаба подчеркнул, что доказательств у него нет, а есть уверенность и версии, кто это сделал. По его словам, круг "условно подозреваемых" - не широкий, потому что "есть три-четыре кандидата, которые серьёзно принимают участие в президентской гонке".

Теги: #порошенко #гладковский #выборы #закупки
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