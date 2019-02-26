Политика

13:50 26.02.2019

Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы "Наши гроши" - Цеголко

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Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы "Наши гроши" - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко требует от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в программе "Наши гроши", а также поддерживает временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши гроши" для опровержения или подтверждения обнародованного", - написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на странице в Фейсбуке во вторник.

Теги: #закупки #снбоу #коррупция #цеголко #гладковский #порошенко
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