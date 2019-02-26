Украина рассчитывает на поддержку ЕС в проведении реформ и в противостоянии с РФ

Украина рассчитывает, что Европейский Союз и в дальнейшем продолжит отводить Украине центральное место в повестке дня, способствовать демократическим преобразованиям и вместе бороться против агрессии России, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает сайт правительственного портала.

"Мы полны решимости и дальше продолжать комплексные реформы, поскольку понимаем, что это единственный способ сделать Украину успешной, сильной, демократической, европейской страной… Мы рассчитываем на мощную поддержку и привлечение со стороны ЕС, чтобы сделать наш переход более плавным и взаимовыгодным", - заявила И.Климпуш-Цинцадзе во время выступления на мероприятии "Украинская лаборатория" в Брюсселе.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что наиболее серьезными вызовами для Украины являются проведение свободных, честных и прозрачных президентских и парламентских выборов, одновременное внедрение евроинтеграционных реформ и борьба с российской агрессией.

По ее словам, РФ стремится установить свои правила игры на европейском континенте. Но молчание и бездействие отдельных европейских политиков только делают Россию смелее, более провокационной и, к сожалению, более эффективной. "Будущее Европы не может основываться на нерешительности и неоднозначности. В такой игре нет места сильной, объединенной Европе, а также демократической, независимой Украине. Президент Европейского Совета Дональд Туск во время речи в украинском парламенте сказал, что "нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. Это неоспоримая правда".

Также И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина продолжает борьбу за освобождение 24 украинских моряков и более 70 заложников Кремля, находящихся на территории РФ и в оккупированном Крыму без надлежащего медицинского лечения, и поблагодарила за внедрение "азовских санкций" против страны-агрессора.

"Я благодарю Европейский Союз за действительно сильную поддержку Украины на Генеральной Ассамблее ООН, за слаженное решение ЕС о введении "Азовского пакета" санкций. Это был нелегкий переговорный процесс, некоторые страны имели свои замечания и выступали за диалог. Однако, замкнутый круг "война-осуждение-санкции-игнорирование проблемы-война" следует разорвать. В этой ситуации для нас чрезвычайно важно иметь твердую, объединенную поддержку ЕС", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Она отметила, что из-за войны на Донбассе продолжают гибнуть украинские военные и мирные жители.

"С начала российской агрессии против Украины там погибло более 13 тыс. человек. В оккупированном Крыму находится более 30 тыс. российских военнослужащих, 88 артиллерийских систем, 52 ракетных системы залпового огня. Россия готовит почву для возможного развертывания ядерного оружия. Вдоль российско-украинской границы дислоцируется более 87 тыс. военных из РФ", - подчеркнула И. Климпуш-Цинцадзе.

Она призвала ЕС выступить с сильной объединенной позицией об осуждении российской агрессии и введения дополнительных санкций. "Мы все должны четко признать "неудобную" правду - на европейском континенте идет настоящая война, развязанная РФ. В этом случае путь к миру не состоит ни в политике умиротворения, ни через сокрытие правды. Санкции - один из инструментов заставить РФ платить за свои действия", - отметила вице-премьер-министр.

По ее словам, Россия будет продолжать вмешиваться в дела не только Украины, но и в выборы Европарламента.

"Впереди - президентские и парламентские выборы в Украине, а также выборы в Европейский парламент. Противодействие гибридным угрозам и введение новых санкций против РФ тоже должны быть согласованными и консолидированными. С приближением… выборов кибератаки только усилятся. Нет сомнения, что и ЕС столкнется с гибридной угрозой со стороны РФ. Поэтому нам необходимо объединить усилия в борьбе против дезинформации в Европе. Мы должны провести честные и прозрачные выборы и одновременно защитить нашу независимость от российской агрессии", - заявила И. Климпуш-Цинцадзе.

И.Климпуш-Цинцадзе напомнила, что, продолжая интегрироваться в ЕС, украинский парламент поддержал инициативу президента внести изменения в Конституцию относительно курса на членство Украины в НАТО и ЕС, что стало для партнеров мощным сигналом о необратимости европейского курса развития Украины.

Она также отметила основные преимущества подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь европейская интеграция, по ее словам, является двигателем перемен в стране. "За последние пять лет при поддержке общественности нам удалось внедрить ряд структурных реформ, которые неоднократно оценили международные эксперты. Среди них - реформы энергетического и банковского секторов, налоговой системы, государственных закупок и тому подобное. Прогресс, достигнутый в сфере децентрализации, реформы государственного управления, дерегуляции, пенсионной системы, начала медицинской и образовательной реформ трудно было представить еще несколько лет назад", - сообщила она.

По мнению И.Климпуш-Цинцадзе, больше существенных изменений и результатов удалось достичь в 2018 году, в частности, в двусторонней торговле, экспорте продукции в Евросоюз, выполнении обязательств по приближению законодательства ЕС в сфере предпринимательства, сельского хозяйства, социальной политики и трудовых отношений. Проведенные реформы существенно ограничили пространство для коррупционных действий.

"Несмотря на русскую вооруженную агрессию, которая продолжается до сих пор, Украина сегодня существенно отличается от той, что была до 2014 года. Теперь Украина и страны Восточного партнерства следует рассматривать как неотъемлемую часть дискуссии о будущем Европы. Да, мы временно не контролируем около 7% нашей территории, потеряли 20% своей экономики, тратим более 5% ВВП на оборону страны, но твердо убеждены, что успешно реализованы реформы остаются лучшим ответом как на запрос граждан, так и на агрессию России. Твердая и единая позиция ЕС в отношении Кремля имеет важное значение для успеха Украины", - отметила представительница правительства.

Кроме того, она отметила несколько приоритетов, над которыми Украина будет усиленно работать в 2019 году. В первую очередь, это работа над Соглашением об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСAА) и запуск работы Высшего антикоррупционного суда, который должен состояться не позднее июня. Ключевыми приоритетами остаются экономический рост, повышение стандартов жизни, реформа энергетического сектора и развитие инфраструктуры.