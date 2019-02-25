Политика

14:01 25.02.2019

Количество специалистов в IT-сфере в Украине за два года можно увеличить до 200 тыс – Порошенко

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Количество специалистов в IT-сфере в Украине за два года можно увеличить до 200 тыс – Порошенко

 Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости создать условия для работы креативного бизнеса и развития IT-отрасли в Украине.

"Мы должны создать условия для того, чтобы креативный бизнес, новые украинские стартапы создавались и работали в Украине, и увеличивать количество IT-шников. Я уверен, что их количество за два года может возрасти до 200 тыс. Это средний класс, это опора государства, опора демократии, опора свободы", - сказал П.Порошенко на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Глава государства напомнил, что в настоящее время в Украине работают 150 тыс специалистов IT-сектора, однако большинство из них пока еще по аутсорсингу – готовят продукт и отправляют его за границу.

Теги: #it #порошенко #бизнес
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