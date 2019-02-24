Политика

16:26 24.02.2019

Союзники по НАТО демонстрируют решимость в деле защиты Эстонии - командующий эстонскими Силами обороны

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Союзники по НАТО демонстрируют решимость в деле защиты Эстонии - командующий эстонскими Силами обороны

Союзники по НАТО находятся в Эстонии для защиты государства, если это понадобится, заявил командующий Силами обороны республики генерал-майор Мартин Херем (Martin Herem).

Открывая в воскресенье в Таллинне военный парад в честь 101-й годовщины независимости Эстонской республики, он отметил, что базирующиеся на авиабазе Эмари (Emari), военном городке Тапа (Tapa) и в Таллинне войска союзников "находятся здесь не для демонстрации или запугивания кого-либо".

"Они здесь для военной защиты Эстонского государства, если это понадобится", - подчеркнул командующий.

По его словам, "никогда еще ранее решимость наших союзников и их намерения не были такими ясными, как сейчас".

"Еще в этом году мы увидим очередной шаг по развитию нашего региона в более безопасный", - отметил М.Херем.

Он напомнил, что на полигоне Адажи в Латвии создается штаб международной дивизии, личный состав которого будет состоять из представителей вооруженных сил Латвии, Дании и Эстонии, "свой вклад внесут и другие государства".

Этот штаб впервые свяжет оборону Латвии и Эстонии и станет частью безопасности региона Балтийского моря, пояснил командующий.

Генерал-майор сообщил также, что в Эстонии в этом году пройдут три крупных учения.

Парад приняла президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid). В нем приняли участие более 900 военнослужащих Сил обороны. Союзники по НАТО были представлены знамёнными взводами из Германии, Дании, Франции, Латвии, Литвы, Польши и США. Также в параде участвовали подразделения Великобритании и Бельгии, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии батальона НАТО, подразделение Корпуса морской пехоты США.

Были продемонстрированы около 50 единиц боевой техники находящихся на вооружении Сил обороны и базирующихся в Эстонии войск союзников. В их числе бронетранспортёры Sisu XA-188 и XA-180, британские танки Challenger, боевые машины пехоты Warrior, гаубицы, противотанковые ракетные комплексы Milan и Javelin, зенитные ракетные установки Mistral.

После парада быт открыт доступ публики для знакомства с боевой техникой.

Теги: #эстония #нато
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