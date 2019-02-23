Политика

20:26 23.02.2019

Верховный суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко по вопросу доступа к Госреестру избирателей

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Верховный суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко по вопросу доступа к Госреестру избирателей

Верховный суд Украины отменил решение Шестого апелляционного административного суда от 19 февраля и обязал Центральную избирательную комиссию Украины рассмотреть заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко о внесении изменений в постановление ЦИК по доступу к Государственному реестру избирателей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, на заседании в субботу Верховный суд удовлетворил апелляцию лидера "Гражданской позиции".

В своем иске в суде первой инстанции А.Гриценко просил признать противоправным бездействие ЦИК по вопросу рассмотрения его заявления от 11 февраля и обязать рассмотреть его на следующем заседании комиссии. А.Гриценко просил ЦИК внести изменения в постановление комиссии от 26 марта 2014 года, чтобы кандидат в президенты Украины мог ознакомиться с электронной копией базы данных Госреестра избирателей за пределами здания ЦИК без доступа третьих лиц.

Как сообщалось, 8 февраля Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал в удовлетворении апелляции А.Гриценко на решение Шестого апелляционного административного суда от 4 февраля, отклонившего его иск к ЦИК за отказ в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей.

Тогда А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

Теги: #верховный_суд #цик #гриценко
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