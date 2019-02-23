Политика

11:47 23.02.2019

Избирательная "сетка" может включать около 200 тыс. агитаторов и отхватывать до 6 млн избирателей – Аваков

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Избирательная "сетка" может включать около 200 тыс. агитаторов и отхватывать до 6 млн избирателей – Аваков

Незаконная схема агитации на выборах так называемая "сетка", которая фактически подразумевает покупку голосов избирателей, может состоять из около 200 тыс. агитаторов и отхватывать от 700 тыс. до 6 млн избирателей, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Как выглядит работа "сеточника"? Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: "Я агитатор кандидата Х...". Вам в ответ: "Пошел ты...". И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: "Ну, давайте поговорим о кандидате..." - агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных, - отмечает министр. - Далее включается такой подвид "сетки", который называется "лояльность за счет бюджетных средств". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 млн грн на материальную помощь? - Да. - Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров – с типичным посланием "Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ"", - рассказал А.Аваков в интервью изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.

По его словам, объем ресурсов под такую схему оценивается в 1,5 млрд грн, и дело не столько в самой сумме, сколько в происхождении этих средств.

"Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета. Таким образом, за 500- 1000 грн "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным подсчетам планируемый охват избирателя - от 700 тыс. до 6 млн", - пояснил министр.

А.Аваков отметил, что "сетка" агитаторов составляет около 200 тыс. человек, за их работу назначается вознаграждение по схеме: 500 грн - сейчас, 500 грн - потом, и 1000 грн - премия, если кандидат выиграет.

Глава МВД заверил, что правоохранители намерены с этим бороться, в том числе и превенцией, публично рассказывать о таких схемах, но "как только начинаешь говорить – попадаешь под обстрел из всех стволов Администрации президента". "Их методы борьбы: встречная дискредитация полиции; компрометация любых заявлений министра и так далее. Это недопустимо – это не политическая конкуренция, это преступная глупость группки функционеров штаба, которая может привести к проблемам для всей страны", - сказал министр.

Он заявил, что полицию пытаются дискредитировать фейками и "вбросами". "На днях снова появился оплаченный как реклама вброс, что Аваков с Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко - ИФ) заключили политический союз", - отметил А.Аваков.

Министр подчеркнул, что у него нет политического союза с кандидатами в президенты: "И с Зеленским (шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский - ИФ) нет, и с Гриценко (лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко - ) нет. И Порошенко (действующий президент, баллотирующийся на пост главы государства во второй раз Петр Порошенко – ИФ) я не соратник. Я буду обеспечивать максимально честный процесс без схем и фальсификаций".

Глава МВД также рассказал, что полиция договорилась с Гражданской сетью "ОПОРА" и рядом других общественных организаций, которые будут распространять информацию, публиковать данные в онлайн-режиме, обнародовать интерактивную карту страны с указанием мест, где фиксируются такие незаконные схемы агитации.

Теги: #избиратели #аваков #выборы
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