Президенты Украины, Польши и Литвы посетили штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине

Президенты Украины, Польши и Литвы Петр Порошенко, Анджей Дуда и Даля Грибаускайте встретились с личным составом общего украинско-польско-литовского военного подразделения ЛитПолУкрбрига им.Великого Гетмана Константина Острожского в пятницу Люблине (Польша).

Как сообщает в пятницу сайт президента Украины, лидеры государств приняли доклад командира бригады, украинского военного – полковника Дмитрия Братишко, который возглавляет международное подразделение с 2018 года.

Во время церемонии встречи прозвучали государственные гимны Украины, Литвы и Польши и были подняты государственные флаги стран. Военнослужащие бригады прошли маршем перед президентами.

Президенты также познакомились с работой командного пункта ЛитПолУкрбрига.