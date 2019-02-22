Политика

16:17 22.02.2019

Президенты Украины, Польши и Литвы посетили штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине

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Президенты Украины, Польши и Литвы посетили штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине

Президенты Украины, Польши и Литвы Петр Порошенко, Анджей Дуда и Даля Грибаускайте встретились с личным составом общего украинско-польско-литовского военного подразделения ЛитПолУкрбрига им.Великого Гетмана Константина Острожского в пятницу Люблине (Польша).

Как сообщает в пятницу сайт президента Украины, лидеры государств приняли доклад командира бригады, украинского военного – полковника Дмитрия Братишко, который возглавляет международное подразделение с 2018 года.

Во время церемонии встречи прозвучали государственные гимны Украины, Литвы и Польши и были подняты государственные флаги стран. Военнослужащие бригады прошли маршем перед президентами.

Президенты также познакомились с работой командного пункта ЛитПолУкрбрига.

Теги: #литполукрбриг #порошенко #польша
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