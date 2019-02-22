Политика

10:41 22.02.2019

Опрос "Социса": Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним следует Порошенко, Тимошенко – на третьем месте

2 мин читать
Опрос "Социса": Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним следует Порошенко, Тимошенко – на третьем месте

Украинцы на президентских выборах больше всего голосов готовы отдать за шоумена Владимира Зеленского (23,8%), на втором месте в электоральных предпочтениях жителей страны – действующий глава государства Петр Порошенко (20,3%), на третьем – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,9%).

Такие данные обнародованного в пятницу опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился с выбором.

За одного из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко готовы отдать голос 11,5% респондентов, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 6,6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,5%.

Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, 19,9% поддержали бы В.Зеленского, 17% - П.Порошенко, 13,3% - Ю.Тимошенко, 9,6% - Ю.Бойко, 5,5% - А.Гриценко, 4,6% - О.Ляшко.

Респондентам также предложили сделать свой прогноз относительно того, кто станет следующим президентом Украины (вопрос "Кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?"). Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают П.Порошенко - 23,9%, победу Ю.Тимошенко прогнозируют 16,3%, а В.Зеленского - 12,5%. В победу остальных кандидатов опрошенные не верят - ни один из кандидатов не получает показатель выше 5%.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Статистическая погрешность исследования +/–2,1%.

Теги: #президент #рейтинг #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:02 22.02.2019
Две трети украинцев пойдут на президентские выборы

Две трети украинцев пойдут на президентские выборы

10:12 22.02.2019
Ющенко: Я выберу того кандидата, который даст ответ на пять основных вопросов, которые беспокоят Украину

Ющенко: Я выберу того кандидата, который даст ответ на пять основных вопросов, которые беспокоят Украину

02:25 22.02.2019
Штаб одной из партий проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей - полиция

Штаб одной из партий проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей - полиция

23:26 21.02.2019
Порошенко посетит штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине

Порошенко посетит штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине

19:18 21.02.2019
В ЦИК объяснили, как будут предоставлять эфирное время кандидатам в президенты

В ЦИК объяснили, как будут предоставлять эфирное время кандидатам в президенты

18:50 21.02.2019
ЦИК провела жеребьевку о предоставлении кандидатам на пост президента эфирного времени для предвыборной агитации

ЦИК провела жеребьевку о предоставлении кандидатам на пост президента эфирного времени для предвыборной агитации

18:29 21.02.2019
Кучма о нынешних выборах президента: Люди не верят, что кампания может быть честной

Кучма о нынешних выборах президента: Люди не верят, что кампания может быть честной

17:50 21.02.2019
Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

16:27 21.02.2019
В избирательном штабе Порошенко обещают информировать, какие поездки президента будут предвыборными

В избирательном штабе Порошенко обещают информировать, какие поездки президента будут предвыборными

16:14 21.02.2019
Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лавров заявляет, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием представителей НАТО

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Парламент Эстонии предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону четверым высокопоставленным россиянам за захват украинских судов

Порошенко в ООН назвал количество погибших украинцев за пять лет

ПОСЛЕДНЕЕ

Опрос "Социса": 57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, 44% - за интеграцию в НАТО

Украинцев больше всего волнуют война на Донбассе, низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов ЖКХ – опрос

В Киеве прошли консультации по развитию системы национальной стойкости с группой экспертов НАТО

Омбудсмены Украины и Греции заключили меморандум о сотрудничестве

Кучма о курсе Украины в ЕС и НАТО: Евросоюз будет смотреть на большого соседа – на Россию

Лавров заявляет, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием представителей НАТО

Журналист Шустер анонсировал запуск "Шустер онлайн" о выборах

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

В ряде регионов Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - замглавы СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА