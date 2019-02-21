Политика

17:50 21.02.2019

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

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Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

Решение о монетизации субсидий - это еще одна технология массового подкупа избирателей действующей властью, убеждена кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"По ее словам, цинизм этой технологии в том, что власть накануне выборов решила выдать субсидии на жилищно-коммунальные услуги деньгами, а потом эти же деньги отберет у украинцев посредством повышения тарифов. А газ будет дорожать и в дальнейшем - с мая на 15%, а в конце года - еще на 25%", - передает позицию Ю.Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".

При этом Ю.Тимошенко убеждена, что за манипуляции с ценами на газ полностью отвечает президент Украины, поскольку Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), которая устанавливает тарифы - это орган, сформированный именно президентом.

"У нас нет рынка природного газа - у нас абсолютная монополия. Цены на газ устанавливает не рынок, а президентская НКРЭКП, которую он создает своим указом", - сказала Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #выборы #субсидии
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