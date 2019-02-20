Политика

15:21 20.02.2019

Все политзаключенные и военнопленные должны быть освобождены, промедление Москвы в этом повлечет санкции - МИД Украины

2 мин читать
Все политзаключенные и военнопленные должны быть освобождены, промедление Москвы в этом повлечет санкции - МИД Украины

Восстановление территориальной целостности Украины является условием возвращения доверия к мировой системе безопасности, уверены в Министерстве иностранных дел Украины.

"Восстановление территориальной целостности Украины необходимо не только для обеспечения будущего нашего народа. Это - условие восстановления доверия к европейской и мировой системе безопасности, которая должна базироваться на безусловном уважении независимых государств норм международного права и жестком отпоре ее нарушителям", - говорится в среду в заявлении МИД по случаю 5-й годовщины начала вооруженной агрессии России против Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили: "Незаконный фейковый референдум и российский статус Крыма не был признан международным сообществом, однако неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступному кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса".

В заявлении указано, что агрессия России имеет драматические результаты: около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 1,5 млн переселенцев, масштабные нарушения прав человека, политические преследования, разрушенная инфраструктура.

"Все политзаключенные и военнопленные должны быть немедленно освобождены. Это – совместная позиция Украины и международных партнеров. Дальнейшее промедление Москвы с выполнением этого требования должно иметь вполне конкретные, в том числе санкционные, последствия", - подчеркнули в МИД.

При этом прекращение агрессии РФ на Донбассе должно опираться на полноценную миротворческую миссию ООН, мандат которой должен включать всю зону конфликта.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина продолжает сдерживать агрессию героическими усилиями украинских военных, но только экономически и военно сильная демократическая Украина сможет заставить врага отступить.

В заявлении также указано, что в среду в Генассамблее ООН при участии президента Украины Петра Порошенко состоится обсуждение ситуации на оккупированных территориях, что является очередным свидетельством неприемлемости действий Москвы для международного сообщества.

Теги: #оос #санкции #россия #украина #крым #азовское_море #военнопленные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:20 20.02.2019
Ольга Богомолец: Женщины со всего мира объединяются в поддержку Украины

Ольга Богомолец: Женщины со всего мира объединяются в поддержку Украины

16:15 20.02.2019
Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще четверым украинским военнопленным морякам – Полозов

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще четверым украинским военнопленным морякам – Полозов

15:41 20.02.2019
Киевский апелляционный суд в среду приостановил работу из-за проверки сообщения о минировании

Киевский апелляционный суд в среду приостановил работу из-за проверки сообщения о минировании

15:39 20.02.2019
Генпрокуратура сообщила об открытии дела по статье "госизмена" в связи с подрывом обороноспособности Украины – нардеп

Генпрокуратура сообщила об открытии дела по статье "госизмена" в связи с подрывом обороноспособности Украины – нардеп

15:34 20.02.2019
Советник стратегического уровня на встрече с Муженко подтвердил намерения о продолжении США всесторонней поддержки Киева

Советник стратегического уровня на встрече с Муженко подтвердил намерения о продолжении США всесторонней поддержки Киева

14:43 20.02.2019
США спустя 5 лет не признают аннексии Крыма Россией

США спустя 5 лет не признают аннексии Крыма Россией

14:34 20.02.2019
Туск удостоен звания доктора Honoris Causa Львовского университета им.И.Франко

Туск удостоен звания доктора Honoris Causa Львовского университета им.И.Франко

13:56 20.02.2019
Украинцы оформили по льготным ставкам 124 тыс. авто с еврономерами и уплатили 7,6 млрд грн - Минфин

Украинцы оформили по льготным ставкам 124 тыс. авто с еврономерами и уплатили 7,6 млрд грн - Минфин

13:46 20.02.2019
Боевики с полуночи 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – Минобороны

Боевики с полуночи 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – Минобороны

13:31 20.02.2019
Командующий ООС продемонстрировал делегации США очередные доказательства вооруженной агрессии РФ на Донбассе

Командующий ООС продемонстрировал делегации США очередные доказательства вооруженной агрессии РФ на Донбассе

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях при ведении предвыборной агитации

Дело о расстрелах на Майдане пойдет в суд после решения Рады о продолжении процедуры заочного осуждения, обещает Луценко

Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций - Туск

Украину на "Евровидении" не должны представлять гастролирующие в РФ артисты – Кириленко

Совет ЕС принял решение по "азовскому" пакету санкций против РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Голова НКЦПФР спростовує достовірність оприлюдненого фрагмента запису розмови з президентом

Глава НКЦБФР опровергает подлинность обнародованного фрагмента записи разговора с президентом

ЦИК должна как можно скорее прояснить вопрос законности оплаты агитаторов – эксперты

Лондонский суд отказался считать Brexit основанием для расторжения договоров аренды

Суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях при ведении предвыборной агитации

Путин обещает асимметричный ответ в случае развертывания в Европе ракет средней и меньшей дальности

Порошенко отметил наградами участников Революции достоинства, волонтеров и общественных деятелей

В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ до сентября – постпред Украины

Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

Институты ЕС согласовали Европейский оборонный фонд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА