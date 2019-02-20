В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос Центра Разумкова

Шесть политических сил прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы в Украине прошли в ближайшее время, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года.

В частности, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 18% тех, кто имеет намерение пойти на выборы, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 15,4%, за "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 14,9%, за партию "Гражданская позиция" - 8%, за партию "Оппозиционная платформа - "За жизнь" - 6,6%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 5%.

Остальные партии не преодолели бы 5%-ный проходной барьер. За объединение "Самопомич" проголосовали бы 3% респондентов, за партию "Оппозиционный блок" – 2,5%, за партию "Наши" – 2%, за Всеукраинское объединение "Свобода" – 1,4%, за партию "Укроп" – 1,1, на "Народный фронт" – 0,8%, за другие партии – еще меньше.

Затруднились с ответом 16,1% опрошенных, которые выразили намерение пойти на выборы. Не пойдут на выборы 10,7% от общего количества опрошенных.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Очередные парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.