Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Трудовые коллективы предприятий горно-металлургического комплекса поддержали кандидата в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, сообщает пресс-служба политсилы.

Свое решение металлурги объявили на форуме, который прошел в Киеве 19 февраля и собрал представителей предприятий, профсоюзов и экспертов отрасли.

Кроме этого, А.Вилкул представил План поддержки горно-металлургического комплекса. Для его реализации Профсоюз металлургов и горняков Украины подписал Меморандум о сотрудничестве с кандидатом в президенты.

"Чтобы вывести металлургию, экономику и страну из кризиса, президентом должен стать производственник", - заявил Сергей Комышев, председатель Профсоюза металлургов и горняков Украины.

"В отличие от других кандидатов, Вилкул разбирается в производстве и с уважением относится к людям труда. Он сам проработал в промышленности 19 лет, прошел трудовой путь от рабочих специальностей до руководителя крупнейших в Украине предприятий ГМК – возглавлял Криворожские горно-обогатительные комбинаты, на которых работают десятки тысяч людей", - подчеркнул Ростислав Шурма, генеральный директор ПАТ "Запорожсталь".

"Я производственник, и я не дам превратить Украину в отсталую аграрную страну с нищим населением. Мы восстановим промышленность, металлургию. Создадим условия для внутреннего рынка металла за счет новых крупных инфраструктурных проектов, развития судостроения, машиностроения и других металлоемких отраслей. Мы будем пересматривать международные договора Украины для защиты отечественных производителей на внешних рынках", - сказал на встрече с металлургами Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что развитие металлургии - это и валютные поступления в страну, а значит, стабильный курс гривны, повышение зарплат металлургов и налоги, за счет которых будут реально повышены пенсии и социальные выплаты, налоговые отчисления предприятий, за которые будут развиваться промышленные города и выплачиваться экологические надбавки жителям этих городов.

План политика по поддержке горно-металлургического комплекса включает несколько важных пунктов:

Первое – мирное урегулирование на востоке страны и снятие экономической блокады Донбасса.

Второе – государственная поддержка горно-металлургического комплекса. "Все, что необходимо для развития металлургии, для того, чтобы отрасль развивалась, чтобы были рабочие места с высокой заработной платой, - кредиты государственных банков и правительственные гарантии по кредитам для отрасли, поддержка создания рабочих мест, снижение ЕСВ – все это будет воплощено уже в течение первого года нашей работы", - пообещал А.Вилкул.

Он отдельно отметил, что губительная практика формирования нерыночных тарифов Укрзализницы будет прекращена.

Третье - создание условий для роста внутреннего рынка металла с помощью господдержки строительства, судостроения, машиностроения и государственных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Четвертое - защита интересов отечественных производителей на внешних рынках. «Государство будет действовать на мировом рынке проактивно», - подчеркнул кандидат в президенты.

Пятое - реальная децентрализация. Экологические и другие платежи предприятий должны оставаться на местах. Жители промышленных регионов смогут получать экологические надбавки.

Шестое – сохранение кадрового потенциала и трудовых ресурсов. «При нынешней власти у молодежи в Украине нет будущего. Ее не остановит ни высокая легальная зарплата на меткомбинате, ни социальный пакет. Люди бегут от войны, от разрухи, от плохой медицины, разбитых дорог, перспективы нищенской пенсии и взяточничества на каждом шагу. Потому эту проблему мы будем решать комплексно, а начало будет положено со сменой власти», - заявил Вилкул. Он пообещал вернуть украинцев на родину и дать им перспективную работу с достойной зарплатой, на современных предприятиях.

"Эпоха войны и мародерства в Украине заканчивается. Металлурги и их семьи смогут уверенно смотреть в будущее", - подчеркнул оппозиционер.